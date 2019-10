Huawei lancia “Nova 5T”

Nonostante dazi, veti ed embarghi, Huawei non si ferma e lancia oggi un nuovo smartphone, il modello ‘Nova 5T’ che ‘scavalca’ i blocchi e arriva sul mercato completo della licenza Google, quindi con il Play Store e tutte le app che il colosso americano integra nel sistema operativo. Il nuovo telefono, quindi, ha tra le altre funzioni anche quelle di Gmail, Maps, Youtube e Calendar. Un discorso diverso rispetto a quanto visto poche settimane fa con il top di gamma Mate 30 Pro, penalizzato sul fronte delle app di Google ma non per le restanti, come Facebook o Twitter, grazie al Huawei Store che garantisce la massima presenza in termini di sviluppatori e disponibilità di applicazioni.

Questioni geopolitiche a parte, lo smartphone anche se di fascia più media che alta, visto il prezzo di 429,90 euro, ha una dotazione di tutto rispetto: cinque fotocamere, di cui 4 posteriori e una anteriore, processore Kirin980 – il più potente prodotto dall’azienda cinese – una batteria da 3.750mAh con ricarica rapida.

Chiaramente è il comparto fotografico, come oramai Huawei ha abituato la clientela, a farla da padrone: sul retro del telefono trovano spazio un obiettivo ad alta definizione da 48 megapixel, un obiettivo grandangolare da 16, un obiettivo macro da 2 e un obiettivo bokeh da 2 mp. Sull’anteriore, per i selfie, la fotocamera è da 32 megapixel. Tra le modalità di scatti, quella Ai Hdr+ che raccoglie più di un fotogramma in un unico scatto, selezionando in automatico le parti migliori, garantendo così una foto finale migliorata. Inoltre, la modalità Super Night utilizza sfrutta la tecnologia AI Image Stabilization (Ais) per aumentare la nitidezza negli scatti notturni.

Lo schermo del nuovo ‘Nova 5T’, che ha l’interfaccia Emui 9.1 basata su Android 9, è un Punch FullView da 6,26 pollici. La fotocamera anteriore è integrata nel display, misura 4,5mm ed è incastonata in alto a sinistra. Tre i colori disponibili, Crush Blue, Dark Black, and Midsummer Purple. Tra le promozioni, se acquistato da oggi e fino al 15 novembre, assieme allo smartphone, Huawei consegnerà al prezzo di 430,90 euro – quindi a un euro in più rispetto al costo di listino – un kit con felpa e maglietta disegnate dai tiktokers Rosalba e Sespo, e le cuffie FreeBuds Lite.

Soddisfatto al lancio Deputy General Manager CBG di Huawei Italia, Pier Giorgio Furcas: “dotare di Intelligenza Artificiale il nuovo ‘Nova 5T’ ci permette di rendere accessibili le nostre eccellenti prestazioni fotografiche ad un pubblico sempre più ampio. Le alte performance e il design accattivante rendono lo smartphone il device perfetto per le generazioni giovani, particolarmente attente allo stile”.

Adnkronos