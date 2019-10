Fulvio Abbate, la provocazione: se Briatore a queste certezze, nominiamolo governatore unico dell’Italia. E perché no?

(di Tiziano Rapanà) Spero interessi a qualcuno. Finalmente ho ritrovato il libro Zero maggio a Palermo di Fulvio Abbate, era stipato in un angolo remoto della libreria. Lo sticazzi non è consentito, qualche mese fa scrissi della perdita del libro e della caccia a tesoro in casa, e preferirei che voi fingiate di provare qualche interesse per l’argomento. Altrimenti dovrò parlarvi di Inter, della vittoria di ieri in Champions, del talento straordinario di Laurtaro Martinez e della delusione Lukako? Ve ne parlo? O preferite che io mi immerga in un solipsismo a vuoto dedicato ai libri? Forse è meglio che vi parli di Fulvio. Stamattina a Coffee Break, bel programma di La7, ha detto la sua su Flavio Briatore. Ha espresso un pensiero ironico sull’imprenditore. Non gli era piaciuto il j’accuse di Briatore. Il reuccio del turismo si era stancato di ascoltare la solita canzone sugli italiani, popolo di evasori e sul fatto che le partite Iva rubino più di tutti. Per Briatore il sistema di riscossione fiscale nostrano è barbaro e incostituzionale perché si basa sull’inversione dell’onore della prova. In soldoni, andrebbe contro il contribuente. Di contro Abbate ha così commentato l’opinione di Mr.Billionaire: “Se ha tutte queste certezze, si sciolga il Parlamento, si mandi a casa il governo e si nomini Briatore governatore unico di questo paese”. È un divertissement, altrove si direbbe patafisica, che esprime dissenso nei confronti della riflessione di Briatore. Non andrebbe preso sul serio, epperò ci penso: come sarebbe un mondo governato da Briatore? Probabilmente farebbe meno danni di tanti altri: di sicuro abbasserebbe le tasse e tenterebbe di far ripartire il settore del turismo, che qui latita. Avremmo più discoteche e luoghi del divertimento, quindi più posti di lavoro, e probabilmente in giro ci sarebbe un’atmosfera più frizzante nell’aria, invece di vivere in questo stato di depressione generale. Qualche Twiga in più (e qui qualche buontempone, potrebbe coniare lo slogan: più Twiga per tutti) e qualche tassa in meno non sarebbero male per il nostro Paese martoriato. Tra l’altro, suggerisco a Briatore di assumere in uno dei suoi locali l’attaccante dell’Inter, Lukaku. Da interista, vorrei che la dirigenza lo sostituisca con Ibrahimović, anche se so già che saranno i napoletani a far carte false per Zlatan. Fortuna che ci sono grandi campioni come Martinez, Brozovic. Ieri nel super match vinto contro il Borussia, grazie a due splendide reti di Lautaro e Candreva, Lukaku non si è visto. Tanto per cambiare, assente in campo: ha toccato solo 8 palloni e non ha fatto nulla di decisivo (tanto che Conte, ad un certo punto, ha preferito far giocare Esposito). Domenica scorsa, nel match contro il Sassuolo, anche lì Lukaku si è visto poco. Per carità, ha fatto una doppietta: ma il primo caso era una botta di fortuna; il secondo, invece, un tiro di rigore. Il ragazzo è forte, ha un buon carattere, ma non è un campionissimo. Briatore pensaci tu! Portatelo con te, insegnagli il mestiere del manager. Assumilo come responsabile di qualche tuo locale, magari così Romelu si convince a lasciare l’Inter e prendersi una pausa dal calcio giocato.

