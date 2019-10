Torna “Lo Sconosciuto” di Magnus, con la nuova serie realizzata da Bonelli

(di Tiziano Rapanà) A volte ritornano, anche se a volte è meglio che non tornino. Perché i sequel ti fanno sempre rimpiangere la magia degli originali. Epperò in mezzo c’è Bonelli e dunque si può sperare bene. Parlo del ritorno dello Sconosciuto, mitico personaggio a fumetti ideato da Magnus, in una serie dedicata alla distribuzione per le librerie. Magnus è storia e leggenda del fumetto. Molti ricordano le tante storie a fumetti che ha disegnato per Max Bunker, Kriminal e Satanik e soprattutto Alan Ford, il bizzarro agente segreto con i suoi bislacchi compari del gruppo T. N. T. Nel 1975, Magnus inventò Lo Sconosciuto. La nuova serie a fumetti dura poco, solo 6 numeri tra il 1975 e il ’76, poi svariati anni dopo il fumettista pubblicò altre storie. L’ultima, poco prima di morire, nel 1996. Poche storie e nemmeno vendite stellari, eppure questa serie a fumetti immersa in un’avventura editoriale discontinua ha sempre affascinato i lettori. L’anno scorso, Mondadori pubblicò l’edizione integrale de Lo sconosciuto: è un volumone cartonato da 416 pagine con un’introduzione al testo dello scrittore Diego De Silva. Il libro fu accolto positivamente dai siti specializzati, così come accolgono favorevolmente questo ritorno ordito dalla superba casa editrice Bonelli. Ma chi è lo Sconosciuto? Egli è un ex mercenario, che vive delle avventure pericolosissime legate a sesso, violenza e intrallazzi in varie parti del mondo. L’autore non ci svela mai chi è davvero: si intuisce che abbia alle spalle un passato oscuro, che si diverte ad angariarlo. Nella nuova serie made in Bonelli, lo Sconosciuto si troverà nella Berlino est del 1987. Come al solito, sarà coinvolto in un intrigo in cui si palesano delle vecchie conoscenze del suo passato prossimo. Tra ex nazisti, comunisti belluini e amori imprevisti, lo Sconosciuto dovrà nuovamente percorrere il mare di melma che il destino gli ha riservato. Saranno Davide Brolli e Davide Fabbri ad occuparsi, rispettivamente della sceneggiatura e del disegno, della nuova serie dello Sconosciuto. Con la speranza che possano rispettare l’anima noir di Magnus. Il primo episodio della serie, Le luci dell’ovest, sarà presentato a Lucca Comics & Games 2019. Il volume conta 144 pagine, ha una copertina cartonata e costa 21 euro. E che Dio ce la mandi buona. Comunque, e mi scuso della ripetizione, di Bonelli mi fido: qualche tempo fa hanno riportato in edicola Mister No, con delle nuove avventure che hanno riproposto per intero lo spirito guascone del personaggio ideato da Sergio Bonelli.

tiziano.rp@gmail.com