Roma, domani si terrà la conferenza stampa e preview della mostra “1909-2019, 110 anni di luce”

Domani ci sarà un’importante evento aziendale, che si terrà a Roma. Ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini, in via Ostiense, 106 si terrà la conferenza stampa organizzata e preview della mostra “1909-2019 110 anni di luce. Acea e Roma passione e innovazione”. La mostra vuole celebrale i centodieci anni di vita ed attività di Acea, cuore elettrico della capitale. Pensate l’Azienda Comunale Energia e Ambiente nacque nel 1909 con il nome di Azienda Elettrica Municipale a seguito di un referendum, che permise ai cittadini di Roma di avere la possibilità di decidere per la municipalizzazione dei pubblici servizi. La mostra narra la storia dell’azienda e il suo rapporto con Roma. Per ragione ovvie di storia, la mostra si terrà alla Centrale Montemartini, l’edificio che, costruito appunto per essere la centrale termoelettrica per la produzione di energia della Capitale, venne inaugurato nel 1912. Domani alla conferenza stampa parteciperanno, tra gli altri, Stefano Antonio Donnarumma, a. d. Acea; Michaela Castelli, Presidente Acea e Virginia Raggi, Sindaca di Roma.