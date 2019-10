Pil, Confcommercio rivede le stime al ribasso

Confcommercio rivede al ribasso le stime del Pil sia per il 2019 sia per il 2020, che saranno pari rispettivamente al +0,1% e +0,3%. I dati sono stati forniti durante la conferenza stampa di inaugurazione del 5 Forum internazionale Conftrasporto-Confcommercio, e fanno parte della ricerca dell’Ufficio Studi di Confcommercio, illustrata dal direttore Mariano Bella. La previsione per il 2019 dunque è peggiorativa rispetto a quella fatta lo scorso mese di marzo dalla stessa Confcommercio, che aveva ipotizzato una crescita dello 0,3% per l’anno in corso. Lo stesso calo si stima per il 2020, in cui era prevista una crescita del pil dello 0,5%. “Quello che non sta funzionando – spiega Mariano Bella (nella foto) – è il ciclo delle scorte che è negativo e l’incertezza dei dazi che peggiora la nostra bilancia dei pagamenti”.