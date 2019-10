Le start-up in Calabria, convegno a Reggio

“Yes I start-up Calabria: un modello per la promozione dell’imprenditorialità-. Esperienze e riflessioni a confronto a distanza di un anno dalla sottoscrizione dell’accordo istituzionale tra la Regione Calabria e l’Ente nazionale microcredito”. E’ questo il tema del convegno in programma martedì prossimo, 22 ottobre, con inizio alle ore 9,30 nelll’auditorium Nicola Calipari di Palazzo Campanella a Reggio. L’iniziativa, patrocinata dal Consiglio regionale della Calabria, che sarà moderata dal portavoce del presidente del Consiglio Giampaolo Latella, prevede più finestre di approfondimento. Sul “modello yes I start up Calabria”, porteranno i saluti istituzionali Silvia Bombino (Selfiemploment Invitalia); Antonello Rispoli (Ente nazionale mediocredito), Annarita Lazzarini (responsabile attuazione Garanzia Giovani-Regione Calabria). Dopo la proiezione di video e testimonianze di giovani che hanno fatto impresa, l’assessore regionale al lavoro, Angela Robbe, Giancarlo Proietto, in rappresentanza dell’Ente nazionale microcredito e il presidente del Consiglio Nicola Irto tratteranno il tema “Siamo sulla strada giusta” relativamente al sottoscritto accodo tra la Regione e l’Ente nazionale microcredito.