Terroni caput mundi / Al Bano e Romina, una storia da qui all’eternità

Amori che ricominciano, amori che finiscono. Pago e Serena l’ultimo caso

AL BANO E ROMINA IN AUSTRALIA VOCI DI UNA CLAMOROSA RIPRESA

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Il settimanale ‘Oggi’ rivela in esclusiva alcuni retroscena della tournée di Al Bano e Romina Power in Australia. Compresa una rivelazione scoop… I colpi di scena della coppia più chiacchierata e più amata dello spettacolo italiano non finiscono mai. ‘Oggi’ infatti rivela alcuni retroscena della tournèe. Davanti a quasi 4 mila persone, alla Margaret Court Arena di Melbourne, la coppia si è esibita introdotta dal figlio Yari, alla chitarra, e con la figlia Romina jr come improvvisata corista: «Di norma ho quattro coriste», commenta Al Bano, «ma tre purtroppo hanno dato forfait per vari motivi personali, e Romina Jr. è arrivata in supporto debuttando come cantante e cavandosela egregiamente. Questo lo dico da spettatore, non da papà».

«FU LEI A LASCIARMI» CONFIDA LUI MA NON ESCLUDE SANREMO INSIEME

Di certo i due sono sempre sotto i riflettori. Lei ha recentemente affermato che «non ci rivedrete mai più insieme». Frase poco chiara: non si comprende se si riferisce all’esibirsi sul palco oppure alla possibilità di un ritorno di fiamma. A risponderle indirettamente è Al Bano, che racconta alcuni retroscena della tournée del cantante insieme a Romina in Australia. E si scopre che a un fan che li ha invitati a tornare insieme nella vita, a ricomporre la coppia insomma, AlBano ha risposto: «Ma fosse stato per me non l’avrei mai lasciata, Romina. È stata lei ad andarsene». Parole amare, quelle del cantante, che poi ha detto la sua sulla possibilità di una partecipazione, in coppia, a Sanremo: «Esistono effettivamente due canzoni che giacciono in un cassetto da tempo… Nessuna delle due però è stata presentata ufficialmente al Festival. Dove io in gara fral’altro non voglio più tornare. Al limite potrei anche presentarmi all’Ariston, ma solo se mi inviteranno fra gli ospiti d’onore”, ha concluso Al Bano Carrisi. Uno spiraglio, insomma, resta aperto?

I COLPI DI SCENA NON FINISCONO MAI. PAGO E SERENA È FINITA E TUTTAVIA.

Solo ieri, sia pur dubitativamente, avevo scritto che la loro storia era finita, almeno per i mass media. Ed ecco invece che Pago e Serena Escardu si sono incontrati di nuovo dopo ‘Temptation Island Vip’. A svelarlo sono stati proprio loro nel corso di una puntata di ‘Uomini e Donne’, in cui è avvenuto un duro confronto. Il cantante sardo non ha perdonato all’ex fidanzata di non avergli detto che non lo amava più, arrivando addirittura a partecipare al reality di Maria De Filippi per lasciarlo.

NON VOLEVA VEDERE ALESSANDRO CHE SI INCONTRAVA CON SERENA

Nelle ultime puntate Serena sì è difesa, affermando che non voleva farlo soffrire e che a fermarla sarebbe stato lo splendido rapporto fra Pacifico (il vero nome di Pago) e il figlio Tommaso, con cui ha vissuto per sette anni e che rappresenta per lui un punto di riferimento. Il cantante ha dichiarato che non sarebbe mai andato in tv se avesse saputo che la compagna

non lo amava. «Se avessi saputo che voleva lasciarmi non sarei mai andato a Temptation Island Vip”avrebbe detto. Pago è apparso molto provato, ma ha ribadito di provare un forte sentimento per Serena e di augurarle tanta felicità. Il cantante però non ha voluto che entrasse nello studio Alessandro. Ha chiesto a Maria De Filippi di non avere un confronto con il tentatore che si è avvicinato a Serena perché questo l’avrebbe fatto soffrire troppo. Come è finita fra loro? I due ex hanno ammesso di essersi rivisti spesso dopo la fine del reality, ma le cose fra loro non sono cambiate. Sembra invece che la Enardu stia frequentando il single Alessandro con cui aveva instaurato un forte feeling nel corso della permanenza in Sardegna. E mentre Giovanni Conversano,ex storico di Serena, continua ad attaccarla, in tanti si sono stretti intorno a Pago. L’artista è stato senza dubbio uno dei personaggi più amati di questa edizione di Temptation Island Vip. Per amore di Serena, Pago ha sopportato di vederla fra le braccia di Alessandro e ha atteso il falò di confronto per capire cosa sarebbe accaduto fra loro. Il cantante nutriva la speranza che sarebbero usciti insieme, ma alla fine non è andata così.