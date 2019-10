Tod’s, Walter Chiapponi è il nuovo direttore creativo

Tod’s Group ha nominato Walter Chiapponi come Direttore Creativo delle collezioni donna e uomo del marchio Tod’s, a partire dalla collezione autunno-inverno 2020/21, nei negozi dal prossimo autunno. Nato nel 1978 a Milano, Chiapponi ha studiato all’Istituto Europeo di Design. Ha lavorato a Parigi per Givenchy, e in seguito, rientrato in Italia, ha avuto esperienze con marchi come Valentino, Gucci, Miu Miu e Bottega Veneta. Diego Della Valle, presidente del Gruppo Tod’s, afferma: “Walter Chiapponi è un creativo italiano di talento che conosce e sa coniugare nel modo migliore l’italian lifestyle di Tod’s con un tocco di modernità, senza mai perdere di vista la grande qualità e l’artigianalità che rappresentano il Dna del marchio. A lui un benvenuto e tanti auguri di buon lavoro”. “E’ un grande onore poter lavorare per questo gruppo – ha detto Chiapponi – Tod’s è un marchio che, da sempre, rappresenta un’eccellenza nel panorama internazionale della qualità e dello stile italiano. Poter contribuire a sviluppare sempre di più questo lifestyle italiano rappresenta, per me, una sfida e un motivo d’orgoglio”.