Renzo Rosso ha comprato il 51% di Retrosuperfuture

Con una delle sue società private Renzo Rosso, il patron di Diesel, ha comprato il 51% di Retrosuperfuture, gruppo del settore degli occhiali, considerato – come spiega una nota – ad “alto potenziale”. L’imprenditore era già entrato nel 2017 nel capitale del gruppo. Rosso, che controlla il marchio del denim e altri nomi della moda attraverso la holding ‘Otb – Only the brave’, ha partecipazioni in società in diversi settori, come quella in EcorNaturaSì, attiva nel campo dei prodotti biologico. Retrosuperfuture ha attualmente ricavi per circa 5,5 milioni e, continua il comunicato, è “conosciuta per la sua creatività. È un’azienda interamente made in Italy che collabora con alcuni dei migliori produttori, sperimentando con loro nuove tecniche di produzione, finiture, materiali e dettagli. Grazie alle eccellenze con cui collabora è riuscita a ottenere e a mantenere i più alti standard qualitativi e una distribuzione in più di 20 paesi del mondo”