Amazon inaugura nuovo centro smistamento in Romagna

E’ entrato in funzione oggi a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, il nuovo centro di smistamento di Amazon, il colosso delle vendite online. “La nuova struttura – si legge in una nota – consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua rete logistica, garantendo consegne più veloci ai clienti e un servizio migliore per le aziende che vendono tramite Amazon e che beneficiano della sua rete di distribuzione”. Lo stabilimento ha una superficie di 7700 metri quadrati e creerà, secondo quanto sostiene la società, 120 posti di lavoro a tempo indeterminato. “Il nuovo deposito di Santarcangelo di Romagna rafforzerà la nostra rete logistica, permettendoci di rispettare le promesse di consegna ai clienti e supportare tutte le aziende che vendono i loro prodotti su Amazon”, ha dichiarato Sergio Panico, Responsabile di Amazon Italia Logistics per il Centro-Sud Italia. “La sua entrata in funzione ci consente di gestire al meglio le consegne in Emilia Romagna. Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo sito anche da un punto di vista di impatto ambientale: il tetto e le facciate sono stati costruiti con materiali di alta qualità per fornire un livello di isolamento di prima classe. Sul tetto, è stato installato un sistema di pannelli solari fotovoltaici per produrre 140 kW di energia elettrica, che corrisponde al consumo di 65 appartamenti standard a Rimini. L’edificio è dotato inoltre di un sistema di illuminazione completamente a led, integrato dall’illuminazione naturale grazie a una quantità significativa di finestre e lucernari, pari al 5% dell’intera superficie, il 25% in più rispetto agli edifici standard”. Amazon ha investito dal suo arrivo in Italia nel 2010 un miliardo e 600 milioni di euro e creato più di 5.500 nuovi posti di lavoro che diventeranno 6.500 entro la fine del 2019.