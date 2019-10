Ultime dal meteo. Doppia perturbazione in arrivo, ancora caldo al Sud

Settimana decisamente autunnale quella iniziata oggi. Secondo gli esperti del sito www.ilmeteo.it, il tempo subirà “una lenta, ma graduale trasformazione”, con una prima perturbazione atlantica, collegata ad un ciclone collocato nei pressi del Regno Unito, in arrivo tra oggi e domani. Alimentato da correnti fresche e sospinto da venti caldi sciroccali, il fronte perturbato dispenserà “piogge diffuse e locali nubifragi soprattutto nella giornata di domani su Liguria, Piemonte settentrionale, Lombardia e alta Toscana”. Sempre domani “pioverà anche sul Triveneto e in serata sul Lazio, con un temporale atteso a Roma”.

Mercoledì e giovedì la perturbazione sarà sfilata verso i Balcani e nel frattempo la pressione aumenterà su tutta Italia, garantendo un tempo più soleggiato. Ma sarà soltanto una tregua. Il sito annuncia da venerdì 18 l’arrivo di un secondo fronte perturbato con prime piogge al Nord. Tra sabato e domenica il peggioramento sarà evidente anche al Centro. Sotto il profilo termico, nei prossimi sette giorni le temperature subiranno una diminuzione fisiologica in presenza di precipitazioni, con la tendenza ad aumentare di notte per l’attivazione di venti meridionali. Il clima continuerà ad essere piuttosto caldo soltanto su Puglia, Calabria e Sicilia con circa 27 gradi di giorno.