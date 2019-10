Eurispes, Saverio Romano è il neo presidente dell’Osservatorio sul Mezzogiorno

Si è costituito il primo nucleo di studiosi entrati a far parte del Comitato scientifico del Dipartimento Eurispes sul Mezzogiorno, guidato da Francesco Saverio Romano, già ministro delle Politiche agricole. In concomitanza con l’istituzione del Comitato scientifico, è stata stabilita la trasformazione del Dipartimento in Osservatorio permanente, di cui Romano assume la presidenza. Le attività del Dipartimento si amplieranno e si affiancheranno, dunque, a quelle degli Osservatori già in essere. Il Comitato scientifico, che rimane aperto all’ingresso di altri esperti, è così composto: Antonio Messineo, professore ordinario di Fisica Tecnica ambientale, presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Enna “Kore”; Alessandra Faggian, professoressa di Economia applicata, prorettore con delega alla Ricerca e direttore Area Scienze sociali presso il Gran Sasso Science Institute; Giuseppe Notarstefano, professore presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo della Libera Università Maria Ss. Assunta; Raffaele Scuderi, professore ordinario di Politica economica, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Enna; Francesco Aiello, ordinario di Politica economica presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, dell’Università della Calabria. L’Osservatorio sul Mezzogiorno dell’Eurispes sta lavorando al monitoraggio e all’analisi delle questioni a carattere economico e sociale che affliggono il Sud del Paese, con l’obiettivo di elaborare nuove strategie per la crescita di un territorio dalle grandi potenzialità inespresse. In quest’ottica, l’Osservatorio ha potuto offrire il suo contributo scientifico e di conoscenza alla Conferenza internazionale “Sud e Futuri” promossa dalla Fondazione Magna Grecia, che si è svolta recentemente in Sicilia a Mondello.