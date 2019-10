Editoria, al via seconda edizione premio DeA Planeta

Dopo il successo della prima edizione, si apre oggi il bando di partecipazione alla seconda edizione del Premio DeA Planeta, con scadenza il 29 febbraio 2020. Si tratta di un premio letterario di narrativa in lingua italiana creato nel 2018 dalla casa editrice DeA Planeta Libri, joint venture tra il Gruppo De Agostini e il Grupo Planeta, che prende spunto dal successo del Premio Planeta – il maggior premio letterario in lingua spagnola giunto oggi alla sua 68° edizione – e che si distingue nel panorama dei premi letterari italiani per la caratterizzazione internazionale e l’importante valore economico del riconoscimento assegnato al vincitore, pari a 150 mila Euro. Alla prima edizione del Premio DeA Planeta si sono candidate 1.244 opere provenienti da tutto il mondo, delle quali 1.169 ammesse di cui 208 sotto pseudonimo. Il 15 aprile scorso la giuria ha proclamato Nel silenzio delle nostre parole di Simona Sparaco come opera vincitrice. L’autrice si era candidata al Premio con lo pseudonimo di Diego Tommasini, come consentito dal regolamento. Anche l’opera vincitrice della seconda edizione sarà pubblicata in Italia da DeA Planeta (nel mese di maggio 2020) e promossa con un tour di presentazioni sul territorio nazionale. A seguire il libro sarà pubblicato in Spagna e America Latina presso editori del gruppo Planeta e verrà tradotto in inglese e francese per essere proposto a editori internazionali di quei mercati.

“DeA Planeta Libri prosegue nella promozione di questa iniziativa, convinta che possa contribuire a dare energia al mercato editoriale italiano e a offrire al grande pubblico romanzi di qualità – ha dichiarato l’amministratore delegato di DeA Planeta Libri, Gian Luca Pulvirenti – Il nostro desiderio è che, negli anni, le opere vincitrici riescano a conquistare tutti i lettori e a promuovere il piacere della lettura».