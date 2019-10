Domenica 10 novembre ci sarà, a Rivarolo Canavese, il “70° Mercatino dij Biautagambe”

Vi segnaliamo un bell’evento che si terrà il 10 novembre a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Voi sapete quanto amiamo i mercatini, sul nostro sito c’è una sezione che segnala tutti i migliori mercatini presenti in Italia, che vi invitiamo di visitare. Il 10 novembre ci sarà il “70° Mercatino dij Biautagambe” che si terrà in concomitanza con la Sagra d’autunno: entrambi gli eventi sono organizzati dalla Pro loco di Rivarolo.

Al mercatino prenderanno parte espositori di antiquariato minore, collezionismo, creazioni artistiche e produttori di cibi tipici canavesani.

Saranno preparati dalla Pro loco di Rivarolo caldarroste, vin brulè e frittelle di mele, mentre per il pranzo verranno serviti polenta e spezzatino (anche da asporto). Vi ricordiamo Il mercatino si terrà dalle 9 alle 19 al centro storico. Se siete in zona e volete passare una domenica diversa, fateci un salto.