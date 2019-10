Wind, primo premio agli NC Digital Awards per “Natale oggi vs Natale anni ’90”

Wind, uno dei brand di Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg (nella foto), ottiene un altro prestigioso riconoscimento per il video “Natale oggi vs Natale anni ’90”: il primo premio agli NC Digital Awards. In particolare, il branded content, realizzato dall’agenzia creativa H48 in collaborazione con i The Jackal, si aggiudica l’oro come ‘Miglior Campagna Digitale Integrata’ nella categoria ‘Servizi di Interesse Pubblico’. Una giuria composta da manager d’azienda e dai rappresentanti delle associazioni, esperti nei settori digital e digital communication, ha decretato la vittoria di “Natale oggi vs Natale anni ’90” agli NC Digital Awards, uno tra i più importanti premi del mondo digitale in Italia, ideato e promosso da ADC Group e giunto quest’anno all’ottava edizione. Ironia, risate e una velata nostalgia sono gli ingredienti di questo originale e divertente video del brand Wind, che mette in scena il confronto fra il Natale degli anni passati e il Natale di oggi, dove social ed evoluzione tecnologica hanno trasformato, nei modi e nei contenuti, le tradizionali festività.