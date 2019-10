Laurea influencer, ecco l’università che ti permette di diventare la nuova Chiara Ferragni

Laurearsi come Influencer

Fashion week, abiti di lusso, viaggi per il mondo: chi non si è mai chiesto, almeno una volta, come fosse fare cambio per un giorno con la vita di un influencer? Sono figure chiacchieratissime, a volte ammirate (specie dai loro milioni di follower), a volte criticate, come nel caso dello stilista Valentino, che sostiene che siano solo in grado di «diffondere il cattivo gusto». In ogni caso, si tratta oramai di una vera professione, e negli ultimi tempi diversi enti si sono interessati e stanno cercando di renderla più istituzionale e stanno ragionando su come regolamentarla. L’ultimo caso è la nascita di un corso di laurea mirato alla figura di influencer: l’università eCampus ha lanciato il percorso Influencer nel corso di laurea di Scienze della Comunicazione, con l’intento di colmare il vuoto formativo attuale e la richiesta di queste figure da parte delle aziende, che è sempre più alta.

La proposta

Il nuovo percorso Influencer del corso di laurea in Scienze della Comunicazione unisce le competenze e gli strumenti per lavorare nel «nuovo marketing», ossia quello che avviene sui social network. A regnare, nel nuovo campo del marketing digitale, sono gli influencer: figure che hanno un grande seguito sui social e che riescono così ad innalzarsi a opinion leader (motivo per cui le aziende e i marchi oramai scelgono sempre loro come testimonial dei loro prodotti). Nonostante la grande richiesta, la professione dell’influencer non è ancora regolamentata, né esiste una formazione unitaria. In questo vuoto si inserisce il corso dell’università eCampus, che unisce una programmazione completa di marketing e competenze di management.

Gli obiettivi

Il corso mira a formare la figura professionale dell’influencer. Attualmente chi si professa influencer, viene dal mondo delle celebrities, oppure dalla televisione, ma alcune e alcuni, specialmente i pionieri della professione, sono riusciti ad emergere «dal nulla», cioè senza prima essere famosi. Ma dal momento che ora i social pullulano di queste figure, l’università eCampus ha pensato di istituire un corso di laurea per contribuire a differenziare chi ha anche competenze di marketing.

La didattica

Il percorso di studi, si inserisce in un corso di laurea triennale. Il primo anno si studiano materie come semiotica e filosofia dei linguaggi, estetica della comunicazione, informatica, tecnica, storia e linguaggio dei mezzi audiovisivi. Il secondo anno sono previsti esami di psicologia e sociologia della moda, ma anche diritto dell’informazione e della comunicazione o la sociologia della comunicazione e dell’informazione. L’ultimo anno prevede la partecipazione a laboratori tematici, che vanno dalla scrittura istituzionale e pubblicitaria alla lettura dell’immagine, e si conclude con tirocini formativi e di orientamento.

Gli sbocchi occupazionali

Il corso di laurea è pensato sia per chi vorrebbe intraprendere la strada di influencer, sia per chi già la svolge ma vuole approfondire alcuni temi o prepararsi meglio su alcuni ambiti. Gli esami uniscono sia le competenze necessarie per lavorare nella pubblicità che nel mondo della comunicazione, e quindi comunque sarebbero utili anche per chi volesse lavorare a contatto con queste figure, senza necessariamente aspirare a diventare la nuova Chiara Ferragni.

