F1: Giappone, le qualifiche slittano a domenica per tifone

Niente qualifiche sabato per il Gran Premio del Giappone a Suzuka, la lotta per la pole è stata rinviata a domenica mattina per l’arrivo del tifone Hagibis. Lo ha comunicato la Formula 1 venerdì mattina, a pochi minuti dall’inizio della prima sessione di prove libere del GP del Giappone. La terza sessione di prove libere di sabato non verrà riprogrammata, mentre la gara partirà regolarmente alle 14:10 ora locale (le 7:10 in Italia).

Dopo aver concluso davanti le libere 1, la Mercedes di Valtteri Bottas ha conquistato il miglior tempo anche nella seconda sessione delle prove del Gran Premio del Giappone con il tempo di 1’27”785. Il finlandese ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton (1’27”885) e la Red Bull di Max Verstappen (1’28”066). Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc (1’28”141) che ha preceduto l’altra Rossa di Sebastian Vettel (1’28”376). Nelle prime prove libere del Giappone a Suzuka dietro alla Mercedes di Bottas (in 1’28”731) si era piazzato il campione del mondo Hamilton seguito a sua volta dalle Ferrari notevolmente distanziate: il tedesco Vettel si era fermato a 0″989, mentre il monegasco Leclerc era a 1″181.

ANSA