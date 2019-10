Enel ha collocato il suo primo bond sostenibile

Enel ha collocato, successo, il suo primo bond sostenibile. Ieri, Enel Finance International ha lanciato sul mercato europeo un’emissione obbligazionaria “sostenibile multi-tranche per un totale di 2,5 miliardi di euro, è destinata a investitori istituzionali, e si lega al raggiungimento raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il bond, ricevuto richieste in esubero per quasi 4 volte, totalizzando ordini per un ammontare pari a circa 10 miliardi di euro. Per il CFO di Enel, Alberto De Paoli, il collocamento rappresenta “un’ulteriore prova del crescente interesse da parte degli investitori per strumenti di finanziamento innovativi e sostenibili”. Poi De Paoli aggiunge: “Siamo fiduciosi che le aziende adotteranno sempre più questo modello, orientando le loro attività verso una strategia globale che ponga la sostenibilità al centro delle loro decisioni di investimento e di finanziamento.”