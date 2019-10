Snam, Alverà: entro l’anno. inizierà la sperimentazione di una miscela d’idrogeno a 10% in rete gas

Entro l’anno Snam lancerà la sperimentazione di una miscela di idrogeno al 10% e gas naturale nella rete di trasmissione a Contursi Terme, in Campania. Lo ha detto l’amministratore delegato di Snam, Marco Alverà, intervenendo alla prima giornata dei lavori della conferenza ‘The hydrogen challenge – 2019 Global ESG Conference’ in corso a Roma. Ha spiegato Alverà: “L’idrogeno può avere un ruolo importante nella decarbonizzazione e nella lotta ai cambiamenti climatici e occorre un impegno comune di tutti gli stakeholder, dalle istituzioni alle imprese, per favorire il suo sviluppo su vasta scala. L’Italia può essere in prima fila, grazie alle sue capacità imprenditoriali e di ricerca, alla sua capillare infrastruttura del gas e alla sua posizione geografica. Secondo i nostri studi, in uno scenario di profonda decarbonizzazione, l’idrogeno potrebbe coprire quasi un quarto dei consumi di energia nazionali al 2050”. Per questo, ha aggiunto,” proseguiremo la nostra sperimentazione in Campania ed entro fine anno introdurremo nella rete di trasmissione del gas naturale un mix di idrogeno al 10 per cento – ha spiegato – e sono proprio le regioni del sud Italia, dalla Campania alla Puglia alla Sicilia, ricche di energia rinnovabile, quelle che potrebbero favorire l’affermazione dell’idrogeno come nuovo vettore di energia pulita nonché nuove opportunità di sviluppo e occupazione”.