Roma, da Rinascente 3 mln per riqualificare vie Tritone e Due Macelli

Sarà la catena dedicata allo shopping di lusso, “La Rinascente”, a pagare la riqualificazione di via del Tritone e di via dei Due Macelli nel centro di Roma. Il gruppo Rinascente verserà fino a 3 milioni di euro al Campidoglio. Lo prevede un accordo sottoscritto dalla giunta di Virginia Raggi a fine settembre, con cui Palazzo Senatorio accetta la donazione economica. Dopo aver aperto da un anno un nuovo mega punto vendita su via del Tritone, la catena commerciale provvederà a finanziare il rifacimento e l’ampliamento dei marciapiedi, la messa in sicurezza di largo del Tritone e la creazione di nuovi spazi pedonali. Tempo stimato tra progettazione, affidamento e realizzazione del progetto circa 2 anni e mezzo.