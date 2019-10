Camera dei deputati: Istituto Friedman, mercoledì 16 ottobre a Roma “I danni del proibizionismo in Italia”. Cesare Lanza modera l’incontro

Si terrà mercoledì 16 ottobre, alle ore 14.30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati (Via della Missione, 4) un convegno dal titolo: “I danni del proibizionismo in Italia – Il pericolo di uccidere il Gioco Lecito e l’errore di non regolamentare la Prostituzione”.Interverranno Andrea Ruggeri, Deputato di Forza Italia; Cesare Guerreschi, Psicologo, Fondatore e Presidente S.I.I.Pa.C.; Alessandro Ortombina, Responsabile Politiche sociali dell’Istituto Friedman ed Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman. Modera il giornalista, scrittore ed autore televisivo, Cesare Lanza.



















Per accreditarsi rispondere a questa email (ufficiostampa.friedman@gmail.com) comunicando nome e cognome. Per i giornalisti indicare anche la testata di riferimento.