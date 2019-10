Marco Patuano diventa advisor per investment banking di Nomura

Marco Patuano, ex Ad di Tim e di Edizione, entra nella banca giapponese Nomura come senior advisor per Investment Banking a livello europeo di Nomura, con particolare attenzione all’Italia. “Siamo felici di collaborare con un professionista esperto del calibro di Marco Patuano. Il suo importante track record contribuirà ulteriormente alla crescita della nostra attività di Investment Banking in Italia e in tutta Europa”, ha commentato Charles Pitts-Tucker, Responsabile Investment Banking di Nomura a livello globale.