Casellati: tutelare “Marchio Italia”, basta prodotti fake

La migliore difesa possibile dei nostri prodotti e delle nostre eccellenze è quella delle regole: regole per tutti, stringenti e condivise. Basta con le imitazioni, basta con i prodotti fake”. Ad affermarlo la presidente del Senato Elisabetta Casellati, che, oggi, a Carrù, nel Cuneese, ha iniziato una visita di due giorni in Piemonte. Prima tappa il municipio della cittadina piemontese nell’ambito di una giornata dedicata all’insegnamento di Luigi Einaudi “che contribuì a creare le condizioni per il successivo boom economico del Paese partendo dalla doppia necessità di rilanciare l’economia attraverso investimenti produttivi e liberalizzare il commercio dalla morsa dei dazi allora imperanti”. Un insegnamento, ha proseguito la presidente del Senato che “deve indicarci la giusta direzione in tema di valorizzazione delle eccellenze e tutela di quello che io amo chiamare ‘Marchio Italia'”.

"Come gli splendidi frutti di questa terra dimostrano: dietro un prodotto – ha aggiunto – c'è la storia del territorio, delle donne e degli uomini che lo hanno realizzato, c'è l'influenza dell'ambiente e del clima, della cultura locale e delle tradizioni, dell'amore e dei sacrifici che hanno contribuito ai percorsi produttivi o promozionali.