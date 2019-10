“I segreti delle star”, grande successo per la presentazione del nuovo libro di Cesare Lanza

Grande successo, ieri, per il dibattito organizzato dal Centro Studi americani in occasione della presentazione del libro “I Segreti delle star” di Cesare Lanza. l’incontro si è svolto presso la sede, del Centro Studi in via Michelangelo Caetani, 32.

Il successo dell’evento lo potete verificare con i vostri occhi, grazie alle foto di Maurizio Riccardi che ha documentato il dibattito. Il simposio è stato animato da presenze eminenti del mondo della cultura e dello spettacolo.

Sono, infatti, intervenuti Micheal F. Andrews (Director Loyola University Chicago), Luca Barbareschi, Nicola Corigliano (Responsabile Desk Media & Entertainment di Intesa SanPaolo), Tosca D’Aquino, Fulvio Lucisano, Guglielmo Giovanelli Marconi. Tra le personalità presenti in sala, segnaliamo l’ing. Nicola Barone, presidente di Telecom San Marino e Pippo Franco.

Grande entusiasmo da parte della platea per i vari interventi che hanno animato il simposio. Interventi che sono stati caratterizzati dall’intelligenza e profondità di tutti i partecipanti. Molto applaudito anche l’intervento del maestro Fulvio Lucisano, che tra le tante cose produsse l’ultimo film interpretato da Buster Keaton. Grandi applausi anche per Pippo Franco, che ha voluto fare un breve saluto.