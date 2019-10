Dl clima, bonus rottamazione esteso anche ai motorini

Nuova riscrittura per il cosiddetto decreto clima. Nel testo che sta circolando in queste ore rientra il contributo fino a 5000 euro per gli esercenti che attrezzano green corner per prodotti sfusi o alla spina, alimentari e per l’igiene personale, nei propri negozi. Nel provvedimento, atteso domani in cdm, viene confermato il buono mobilità di 1.500 Euro per la rottamazione delle auto euro 3 e viene introdotto anche quello da 500 euro per i motocicli euro 2 e 3 a due tempi, da utilizzare per l’acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico. Una misura per cui vengono messi a disposizione 255 milioni di euro.

Il buono potrà essere utilizzato da subito ed entro i prossimi tre anni anche per l’acquisto di biciclette normali o a pedalata assistita. L’agevolazione è riservata ai residenti nelle città interessate da procedura di infrazione comunitaria per ridurre le emissioni co2. Il decreto destina anche 40 milioni la creazione, il prolungamento e ammodernamento di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda il bonus per i green corner viene stabilito che il contenitore offerto dall’esercente non debba essere monouso e che il periodo di durata di questo tipo di vendita deve essere di minimo tre anni.

Repubblica.it