Paolo Pinzoni ha preso il posto di Michelangelo Suigo in Vodafone, è il nuovo Head of Governmental & Institutional Affairs di Vodafone Italia. L’azienda ha optato per una scelta interna, Pinzoni lavorava sotto la direzione di Suigo. Scartate le ipotesi di un esterno (erano in corsa Ciocchetti, Russo e altri). Tra i candidati selezionati dagli head hunter Francesco Russo (ex TIM, ex Comin & Partners) e Francesca Chiocchetti (Samsung).