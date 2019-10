Torino vince Digital Awards per portale servizi

Torino vince “l’Oscar” italiano della creatività e della comunicazione digitale. Il Comune e CSI Piemonte sono stati premiati ieri con gli NC Digital Awards per il sito e la campagna di comunicazione Torinofacile nella tipologia ‘siti istituzionali’. Le 209 campagne in gara sono state valutate da una giuria di qualità composta da 48 manager delle più prestigiose aziende investitrici in comunicazione e dai rappresentanti della creatività digitale e delle associazioni del settore. I progetti sono stati giudicati e premiati nella loro completezza in termini di ideazione, esecuzione e pianificazione.

“Una delle chiavi del successo di Torinofacile – commenta l’assessore comunale all’Innovazione, Marco Pironti – è rappresentata proprio dall’essere uno strumento di impatto sociale, cioè utile ai cittadini nella vita quotidiana nella quale, non di rado, sono chiamati ad interagire con la Pubblica amministrazione. Rapporto non sempre semplice a causa di ostacoli e vincoli insiti nei processi della burocrazia ma che, proprio con servizi digitali come quelli offerti da Torino Facile, possono essere superati senza difficoltà”.

Il portale Torinofacile, realizzato dal CSI, è una vera e propria porta d’ingresso a tutti i servizi digitali della Città che permette di comunicare con l’Amministrazione dal computer o dallo smartphone, 24 ore su 24. I cittadini possono fare il cambio di residenza, interrogare il portale sull’iter di una pratica edilizia, ricevere informazioni tributarie o anagrafiche personali, iscrivere i figli al nido, pagare contravvenzioni e prenotare appuntamenti presso gli uffici comunali. E ancora ricevere comunicazioni dal Comune, come ad esempio l’avviso sulla data di scadenza della carta di identità. Da gennaio a settembre sono stati registrati circa 850mila accessi al portale, di cui 232mila con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di accedere a tutti i servizi on line della PA con un’unica Identità Digitale (username e password).