Ultime sul calcio. Ipotesi Pioli per Milan. Ira dei tifosi, “Meglio la Serie B”

Il Milan si è tuffato su Stefano Pioli dopo che Luciano Spalletti sembra essersi allontanato dalla panchina del Diavolo in seguito alle difficolta riscontrate nella risoluzione del contratto che lo lega al gruppo Suning e all’Inter. E così un altro ex dell’Inter entra in corsa. Stefano Pioli, che ha allenato i nerazzurri da subentrante nel 2016 per poi venire esonerato lo stesso anno, non sembra affascinare i tifosi rossoneri quanto il tecnico di Certaldo. Sui social gli utenti di fede milanista attaccano la società: “Se prendono Pioli tifo contro”, scrive un tifoso rossonero. Categorico un altro: “Pioli sulla nostra panchina non si deve sedere. Mai”.

Gli attacchi sono rivolti principalmente a Maldini e Boban: “Il Milan è una malattia per me: non vivo senza ma se arriva Pioli mollo fino al prossimo closing e spero ci sia una protesta mai vista che costringa Maldini Boban e Singer a scappare via. Sarebbe il peggior tradimento della storia del Milan”. “Scherzi a parte, la sostituzione di Giampaolo con Pioli sarebbe senza alcuna logica, quindi dovesse capitare, sarò il primo nemico di Paolo Maldini e di Zvonimir Boban, perché vabbè tutto, ma essere presi per il culo anche no”, scrive un altro utente.

La contestazione sui social alla società è dura e in molti si augurano che si trasformi in qualcosa di concreto nel caso in cui venga annunciato l’ex Inter e Fiorentina sulla panchina del Milan: “E se finora non abbiamo mosso un dito per una campagna acquisti pressoché fallimentare, per alcune scelte scellerate a livello societario e altro ancora, ora forse è il caso di alzare la voce. Perchè Pioli NON VA DIGERITO. Paghiamo? Contestiamo”.

La delusione è palese e c’è chi giura di “boicottare” lo stadio e non guardare più una singola partita: “Se prendiamo Pioli giuro su Dio che non guarderò più una partita”. “Con Pioli, però, anche io, che amo il Milan più della mia stessa vita, alzo bandiera bianca… C’è un limite a tutto…”. E gli attacchi non si fermano qui: “Prendere Pioli sarebbe peggio della Serie B e del quasi fallimento cinese. Certificherebbe la morte del Milan e il tradimento di Maldini ai tifosi pensateci molto bene. Stavolta avrete lo stadio vuoto io dopo anni mollo fino al prossimo closing”.

C’è poi chi si augura che sia solo “una strategia”: “Giusto far uscire nomi alternativi per stimolare una rapida chiusura, l’importante è che sia solo strategia. Perché prendere Pioli vorrebbe dire continuare a scavare fino al punto da fondersi con il magma primordiale e cancellare anche il più piccolo ricordo del Milan che fu”. E c’è chi si augura sia così: “Non arriva perché credo sia il gioco delle parti, ma se dovesse arrivare veramente Pioli, quanto è vero dio che smetto di seguire il Milan fino a quando non arriverà un allenatore serio”. (AGI)

