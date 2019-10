Mali, Air France inaugura rotta diretta tra Parigi e Bamako

La compagnia aerea Air France ha inaugurato ieri una nuova rotta tra Parigi e la capitale del Mali, Bamako, servita con sei voli a settimana.

A rivelarlo è il portale specializzato Air Journal France, secondo cui la tratta è servita da un Airbus A350-900, configurato per ospitare 34 passeggeri in Business class, 24 in Premium e 266 in Economy, e dotato di connessione wifi per tutte le categorie di viaggiatori. I voli sono previsti tutti i giorni tranne il giovedì. Il viaggio comincia alle 10:10 da Parigi e si conclude alle 13:50 a Bamako.

La tratta prevede un collegamento intermedio con Abidjan, in Costa d’Avorio, e un volo di ritorno per Parigi in partenza alle 22:50 da Bamako, in arrivo il giorno successivo nella capitale francese.

La nuova rotta sarà servita da Air France fino all’8 dicembre, quando sarà sospesa, e riprenderà a partire dal 10 febbraio 2020.