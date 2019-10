Il 25 ottobre, a Roma, Il Premio Internazionale Bronzi di Riace: sarà premiato l’ing. Nicola Barone

Lunedì 25 ottobre si terrà, a Roma, l’evento “Premio Internazionale Bronzi di Riace”, giunto alla XVIII edizione, che vuole contribuire a valorizzare e promuovere le risorse artistico archeologiche e favorire lo sviluppo turistico ed economico della splendida Calabria. L’evento, promosso dall’Associazione Turistica Pro-Loco Città di Reggio Calabria, con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria della Camera di

Commercio, Comune di Reggio Calabria, e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play, coinciderà con la celebrazione del 47° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. L’evento si terrà nella suggestiva cornice del Salone d’Onore del CONI, in piazza Lauro De Bosis n.15, alle ore 10. Durante la manifestazione si assisterà alla premiazione dell’ingegner Nicola Barone, presidente di Telecom San Marino. L’ingegnere riceverà il Premio per la sua significativa attività a sostegno e promozione nel campo della telefonia. Recentemente, l’ingegnere ha ricevuto un’altro prestigioso riconoscimento, il premio della Fondazione Marconi, il “Marconista del XXI secolo”: oltre a Barone sono stati stati in passato premiati anche, Francesco Cossiga e Papa Francesco.