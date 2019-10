Prosegue ad agosto la debolezza dell’industria tedesca

Gli ordini alle industrie tedesche hanno registrato un ulteriore calo ad agosto, scendendo dello 0,6% a fronte dello 0,2% stimato dagli esperti contattati dal Wall Street Journal. “Indicatori anticipatori come le prospettive di Ifo indicano anche che la tendenza al ribasso del settore manifatturiero dovrebbe continuare”, afferma Marco Wagner di Commerzbank, precisando come il fatto che molte case automobilistiche stiano spostando la produzione in Paesi esteri non semplifichi la situazione economica domestica.

Nello specifico gli ordini al settore manifatturiero, in termini destagionalizzati, sono scesi dello 0,6% a livello mensile e del 6,7% su base annuale ad agosto. Il dato, a livello congiunturale, è peggiore del consenso degli economisti, posto a -0,4%. Gli ordini esteri sono inoltre aumentati dello 0,9% m/m, mentre quelli domestici sono scesi del 2,6% m/m.

“È probabile che la cifra di agosto sia eccessivamente ottimistica per la situazione attuale”, commenta l’esperto. Mentre il mese di agosto ha avuto più giorni lavorativi rispetto alla media degli ultimi anni, il che aumenta l’attività commerciale, molti altri fattori indicano anche una continuazione della tendenza al ribasso dell’industria tedesca, precisa Wagner.



ItaliaOggi