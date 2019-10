Borsa, super debutto per Cyberoo: +62%

Debutto col botto per Cyberoo, azienda specializzata nel settore della sicurezza informatica, le cui azioni sono quotate da stamattina sull’Aim di Borsa Italiana. Il titolo del gruppo, che in fase di offerta ha ricevuto ordini per 40 milioni, 5,6 volte l’obiettivo di raccolta, è sospeso per eccesso di rialzo dopo aver fatto segnare un +62% che spinge il valore dell’azione dai 2,86 euro della quotazione a 4,53 euro. Il flottante della società post quotazione è pari al 26,32% del capitale sociale, mentre la capitalizzazione totale prevista era di 27,17 milioni ma con il balzo di oggi è già superiore ai 40 milioni.