Microsoft lancia i nuovi Surface. E con Neo il display si sdoppia

Il nuovo Surface Pro 7 aumenta le prestazioni, Surface Pro X adotta un processore basato su architettura Arm che garantisce connessione costante a internet tramite reti mobili e il Surface Laptop 3 da 13,5 e 15 pollici. Presentati anche Neo, un Surface con doppio schermo pieghevole, e uno smartphone con display pieghevole basato su Android

Processore Intel di decima generazione e la tanto attesa porta Usb-C per il nuovo Surface Pro 7, nuova versione del pc 2in1 di Microsoft che ha ridefinito l’intera categoria di computer e continua di generazione in generazione ad allargare la propria schiera di fan.

Il nuovo Surface Pro 7 presenta un display ancora più sottile e con bordi ridotti al minimo, e conferma l’eccellente versatilità grazie alla presenza della tastiera magnetica e della penna digitale ormai iconiche della famiglia.

La presenza dei processori Intel di decima generazione aumenta potenza e autonomia della batteria, mentre la presa Usb-C consente di connettere Surface a una serie ancora più ampia di accessori.

Microsoft ha introdotto anche il nuovo Surface X, un pc 2in1 con display sottilissimo da 13 pollici e bordi ridotti davvero al limite che integra invece un processore messo a punto da Microsoft stessa e basato su architettura Arm al posto di Intel . Il chip SQ1, versione custom di un processore Qualcomm Snapdragon, integra tanto la parte elaborativa quanto quella per la connessione a reti di telefonia mobile accanto a quelle Wi-Fi, rendendo così la connessione a Internet permanente e sfidando apertamente iPad Pro di Apple , offrendo tutti i vantaggi e la flessibilità della versione full di Windows 10. E’ dotato di una Surface Pen ancora più sottile, con un alloggiamento dedicato nella tastiera, che si ricarica senza fili ed è sempre collegata per un uso istantaneo.

Nuova versione anche per Surface Laptop, che alla terza generazione offre due dimensioni per il display naturalmente touch (13,5 e 15 pollici) e un pad integrato nella tastiera più grande del 20% rispetto alla versione attuale. Surface Laptop 3 integra inoltre un processore Amd Ryzen realizzato appositamente che porta le prestazioni grafiche a livelli decisamente superiori, a tutto vantaggio delle applicazioni creative.

La novità più attesa è stata però Surface Neo, un pc con un doppio display touch pieghevole da 9 pollici che introduce una nuova esperienza d’uso con Windows, che permette di passare istantaneamente da un display all’altro i programmi. In questo modo un link presente in una mail visualizzata su uno dei display sarà aperto nel browser nel secondo schermo. La possibilità di piegare in due Surface Neo lo rende facilmente trasportabile, anche grazie a un peso di appena 655 grammi, mentre una tastiera fisica collegabile consente nel caso di usarlo come un pc a tutti gli effetti. Sarà necessario aspettare fine dell’anno prossimo per vederlo sul mercato.

Ultima ma non meno sorprendente novità è stato Surface Duo, uno smartphone dotato anche in questo caso do un doppio display pieghevole e basato non su Windows ma sul sistema operativo Android di Google. Una scelta coerente con la strategia del ceo Nadella che non mette più Windows al centro per offrire invece tutto l’ecosistema di servizi Microsoft , a partire da Office 365, su tutte le piattaforme. Anche in questo caso sarà necessario attendere il Natale del prossimo anno per poter acquistare Surface Duo.



