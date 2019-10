Fitbit Versa 2, il benessere passa per i dati – La prova

Il nuovo smartwatch conferma le caratteristiche del precedente modello, a partire da impermeabilità, rilevamento costante del battito cardiaco e movimenti, ed è compatibile con l’assistente digitale di Amazon. Fitbit pronta a rendere ancora più personalizzate e utili le analisi dei dati biometrici raccolti

In un settore, quello dei dispositivi indossabili, in cui le caratteristiche hardware sono spesso omologate, l’attendibilità dei dati fa la vera differenza ed è nella quasi totalità dei casi legata alla qualità degli algoritmi per l’interpretazione dei dati grezzi raccolti dai sensori.

Con oltre 9 trilioni di minuti di dati sul battito cardiaco e oltre 7,5 trilioni di notti monitorate, Fitbit ha accumulato una mole impressionante di informazioni sui parametri della propria comunità di oltre 25 milioni di utenti attivi, arrivando così a mettere a punto ed affinare continuamente algoritmi allo stato dell’arte.

Versa 2 sfrutta questo immenso know how aggiungendo funzionalità interessanti al dispositivo più venduto di Fitbit. A un prezzo di 199 euro, decisamente vantaggioso considerate le caratteristiche e l’affidabilità, Versa 2 conferma infatti le caratteristiche hardware per primo modello, a partire dal rilevamento del battito cardiaco 24 ore su 24 attraverso il sensore integrato nella sottilissima cassa in alluminio capace di rilevare anche il livello di ossigenazione del sangue.

Insieme all’accelerometro 3D, Versa 2 è quindi in grado di rilevare ogni singolo movimento e battito cardiaco 24 ore su 24 anche grazie alla durata della batteria, che nel nuovo modello raggiunge i cinque giorni contro i quattro del precedente.

Una qualità che nel corso della prova si è rivelata forndamentale, dal momento che non dover caricare tutte le sere lo smartwatch invoglia a indossarlo anche di notte, abitudine indispensabile per monitorare non solo la quantità ma anche la qualità del sonno, che Fitbit valuta con un numero sintetico unendo il grado di agitazione, il battito cardiaco e, presto, anche la variabilità dei livelli di ossigeno nel sangue, indice di possibili apnee notturne.



Tutte le informazioni vengono raccolte e presentate in forma sintetica sul display touch di Versa 2, più ampio del precedente, e sull’app per smartphone a cui Versa 2 si collega via Bluetooth, completamente rinnovata nell’interfaccia. Nel corso della prova proprio il connubio tra app e orologio si è rivelato eccellente per avere sotto controllo in ogni momento i parametri fondamentali per migliorare il proprio stato di forma, alzandosi per fare almeno 250 passo ogni ora o, ancora più fondamentale, cercare di dormire un numero di ore adeguato ogni notte.

Versa 2, resistente all’acqua per rilevare anche gli allenamenti in piscina oltre agli altri sport, integra ora un microfono che consente, attraverso la connessione a Internet dello smartphone collegato, di utilizzare direttamente dallo smartwatch Alexa, l’assistente digital di Amazon .

In questo modo è possibile usare la voce per avviare un allenamento che verrà poi monitorato da Fitbit, aggiungere un appuntamento o semplicemente chiedere informazioni sulle previsioni meteo, che verranno discretamente presentato sul display. LFitbit Pay, il sistema di pagamento che permette di virtualizzare una carta di credito, si è confermato comodissimo anche con Versa 2, potendo pagare ogni spesa avvicinando semplicemente l’orologio alla cassa del negozio.

Fitbit si appresta inoltre a lanciare il servizio Premium, evoluzione dell’attuale pannello di controllo raggiungibile dall’app per smartphone e via web, che fornirà una serie di indicazioni operative ancora più efficaci per migliorare lo stato di forma.

Fitbit Premium analizza infatti i dati personali per personalizzare in modo ancora più efficace di quanto offerto oggi consigli e suggerimenti per aiutare a raggiungere l’obiettivo di benessere e forma fisica. Premium unisce infatti la capacità di analisi dei dati degli algoritmi di Fitbit a consulenze mediche e accademiche per incentivare a muoversi di più, dormire meglio e mangiare bene con programmi personalizzati, funzioni avanzate per il sonno, centinaia di allenamenti, nuove sfide, report di benessere e altre funzioni.



Milanofinanza.it