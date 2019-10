Salini Impregilo, l’assemblea straordinaria ha votato l’aumento del capitale: parte Progetto Italia

Salini Impregilo S.p.A. (“Salini Impregilo” o “Società”) comunica che l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi in data odierna, ha deliberato favorevolmente sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione in ordine a:



l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell’art. 2443 Cod.Civ., ad aumentare il capitale sociale, in via inscindibile e a pagamento, per un importo complessivo di Euro 600 milioni, con esclusione del diritto di opzione e da offrire in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati ai sensi dell’art. 2441, comma 5, Cod.Civ. e a Salini Costruttori S.p.A. (“Delega”);

l’approvazione delle modifiche statutarie connesse e conseguenti a quanto sopra nonché le ulteriori volte a riflettere le intese fra Salini Costruttori S.p.A., Salini Impregilo S.p.A. e CDP Equity S.p.A. in merito al governo societario della Società, fatta eccezione per la sola modifica dell’art. 1 (Denominazione Sociale), che verrà sottoposta alle determinazioni assembleari in una successiva riunione, al termine delle attività di definizione del branding attualmente in corso.



Le deliberazioni assunte si inseriscono nel più ampio contesto del progetto di investimento da parte di Salini Impregilo nel settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni denominato “Progetto Italia”, che è parte del più ampio Piano Industriale della Società.