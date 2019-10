Salini Impregilo, l’assemblea ha approvato l’aumento di capitale da 600 milioni

L’assemblea straordinaria degli azionisti di Salini Impregilo ha approvato a maggioranza l’aumento di capitale da 600 milioni di euro propedeutica al completamento dell’operazione Astaldi e dare ‘vita’ al Progetto Italia. Dei 600 milioni di aumento, il gruppo Salini si è impegnato a contribuire per 50 milioni, altri 250 milioni verranno messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti (attraverso Cdp Equity), altri 150 milioni dalle banche creditrici (Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm) e i restanti 150 milioni verranno invece offerti al mercato, per cui è stato costituito un consorzio di garanzia per l’eventuale inoptato. “Non è un normale aumento capitale”, in quanto “sottintende un progetto straordinario, un progetto per il Paese” che si traduce nel “costruire infrastrutture e dare lavoro: un progetto di cui sono molto felice”. E’ quanto ha affermato l’amministratore delegato di Salini Impregilo, Pietro Salini (nella foto), al termine dell’assemblea. Alla riunione hanno partecipato 147 azionisti in rappresentanza dell’80,5% del capitale sociale.

Salini ha poi chiarito in una conferenza stampa al terrmine dell’assemblea che, la nuova Salini Impregilo e la nascita di Progetto Italia, “tra aumento di capitale e nuovo nome del progetto prenderà forma prima di Natale”. Prima di Natale, pertanto, “faremo una presentazione e contiamo che in quell’occasione presenteremo anche il nuovo piano industriale”. Per quanto riguarda la nuova denominazione, ha aggiunto, Salini “non ci sarà nel nuovo nome”, mentre, sempre per quanto riguarda il nuovo brand, l’Ad ha spiegato che “ci stiamo lavorando”, si tratta di “un fattore importante che non solo deve rappresentare il progetto di unire più forze”, ma “anche salvaguardare la storia di società che lavorano in tutto il mondo e che sono presenti in 50 Paesi”. Insomma, “non è una scelta semplicissima”, del resto “il brand non si sceglie da soli, e noi ci facciamo assistere da esperti che fanno delle selezioni”. In ogni caso, “la scelta del nome deve avvenire a breve”, anche perché “lavorare in un’azienda senza nome non è facile: speriamo che nel nuovo nome i lavoratori possano riconoscersi”. Il futuro presidente di Progetto Italia “non spetta a noi sceglierlo, spetta alla Cdp”, ma di sicuro “deve avere certamente uno status e le competenze per gestire una società che è tra i principali attori del Paese”, ha poi aggiunto Salini.