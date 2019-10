Rinascente, investiti 61 milioni euro per rinnovo dello store di Torino

Un investimento di 61 milioni di euro, di cui 33 mln per l’acquisizione dell’immobile, 20 per il rinnovo dei locali e 6/7 milioni dai brand, ed il numero di occupati passato da circa 80 persone agli attuali 120, con un’ulteriore prospettiva di crescita. Lo store Rinascente di Torino si presenta, oggi, con un look totalmente rinnovato. “Vogliamo essere un negozio/luogo – ha spiegato l’amministratore delegato Pierluigi Cocchini in occasione dell’inaugurazione, questa mattina, alla presenza della sindaca di Torino Chiara Appendino, del presidente della regione Alberto Cirio – non ci accontentiamo di essere un posto dove si fanno acquisti ma vogliamo creare un luogo simbolo non necessariamente legato allo shopping experience. Ci rivolgiamo sia alla clientela locale che ai turisti italiani ed internazionali”. “L’obiettivo ha spiegato l’amministratore delegato – è quello di arrivare in cinque anni a 50 milioni di fatturato, più del doppio di quanto realizzato nel 2018”. “Per noi Torino è un grandissimo banco di prova” ha detto ancora, spiegando che il prossimo investimento riguarda lo store di Firenze, dove però ” a differenza di quello piemontese non ci sarà un ampliamento di superficie”.