Putin: stiamo aiutando la Cina a costruire una difesa antimissile

Il presidente russo Vladimir Putin ha reso noto che Mosca sta aiutando la Cina a costruire un sistema per difendersi dall’eventuale lancio di missili. Il sistema, che consente l’individuazione tempestiva di missili balistici intercontinentali, coinvolge una serie di radar terrestri e satelliti spaziali. Sino ad ora solo USA e Russia ne hanno posseduto uno. Secondo Putin, il fatto che la Cina possa implementare, con l’aiuto della Russia, la sua Difesa “Migliorerà radicalmente la capacità di difesa della Cina”.

La sua dichiarazione ha segnalato un nuovo grado di cooperazione nella difesa tra i due ex rivali comunisti che hanno sviluppato legami politici e militari sempre più stretti mentre Pechino e Washington sono affondate in una guerra commerciale.

Luciana Grosso, Business Insider Italia