Nike, FC Internazionale Milano e Pirelli presentano la “Racing Collection”, una linea lifestyle, estensione della terza divisa del club per la stagione 2019/2020. La collezione celebra la lunga partnership dell’Inter con Pirelli nata nel 1995 e presenta l’iconico logo Pirelli, il logo Nike Futura e lo stemma del club nerazzurro. La “Racing Collection” combina il nero e giallo come colori principali e include nove modelli. I capi che fanno parte della linea presentano dettagli ispirati al mondo motorsport, come la stampa sulla manica della t-shirt gialla, tipica delle bandiere dei circuiti, o il design della ‘jumpsuit’ che si ispira alle tute indossate dai piloti durante le corse, settore nel quale Pirelli è leader da anni. La giacca gialla presenta invece un motivo jaquard con lo stemma dell’Inter. La collezione è disponibile da oggi su nike.com, store.inter.it, NikeLab Milano e presso rivenditori autorizzati.