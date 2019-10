Ultime dal mondo dell’auto, nuova partnership Generali-Fca su mobilità e veicoli connessi

Generali Italia, Fca e Fca Bank hanno presentato stamattina il rafforzamento della partnership fra i gruppi sul fronte dei nuovi servizi digitali legati all’internet of things per i clienti delle auto connesse (pronti entro l’anno) e su quello della mobilità. L’alleanza riguarderà anche le soluzioni assicurative per le auto della flotta di Leasys (societa’ del gruppo Fca Bank specializzata nel noleggio a breve, medio e lungo termine e nel car sharing peer to peer) e anche alla distribuzione di polizze auto da parte di Fca Bank presso la rete dei concessionari Fca per tutte le tipologie di auto nei principali mercati europei. Per quanto riguarda Leasys, in Italia saranno oltre 90 mila i veicoli Fca assicurati Generali, con l’obiettivo per il Leone di arrivare “a 50 milioni di premi nel primo anno”, come ha spiegato il country manager Marco Sesana. La crescita negli anni successivi, ha aggiunto, sarà “importante”. Fca in Italia ha già venduto 200mila auto connesse e da dicembre di quest’anno tutta la produzione del gruppo sarà connessa. “Questo è un accordo tra due aziende italiane, dimostra che il Made in Italy funziona. Rappresenta un ulteriore step nel percorso verso la sicurezza e l’innovazione e aggiunge un tassello all’ecosistema dell’auto a cui puntiamo. La connettività è una delle più grandi opportunità per noi”, ha aggiunto il chief operating officer per l’area Emea di Fca, Pietro Gorlier.