Sardex acquisisce Venetex Holding

La società Venetex Holding, detentrice del 63% di Circuito Venetex srl, è ora controllata al 100% da Sardex SpA, operazione che consente a quest’ultima di consolidare la propria presenza al di fuori dei confini della Sardegna. L’operazione va comunque oltre la dimensione prettamente economica, come spiega il co-fondatore e consigliere delegato di Sardex, Gabriele Littera (nella foto): “In questi anni Sardex è diventata un’opportunità di crescita per gli ecosistemi imprenditoriali di tante città e regioni della Penisola. Venetex ha replicato il modello abbracciandone fin da subito e pienamente valori e visione futura: per questo, nel ringraziarli profondamente per quanto fatto finora, accogliamo il passaggio di consegne da Venetwork e tutti i soci della Venetex Holding a Sardex SpA con grande senso di responsabilità, lo stesso che ci ha portato al superamento del mezzo miliardo di crediti transati fino ad oggi e che il carattere fortemente innovativo degli imprenditori veneti iscritti contribuirà a moltiplicare nei prossimi anni”. Proprio ispirandosi a Sardex, nel 2016, un gruppo di professionisti locali riunito attorno a VeNetWork aveva dato vita a Venetex. Tre anni di grandi risultati sino al cambiamento nell’assetto proprietario, salutato con favore da Giampietro Trabuio, direttore generale di Venetex: «Ringraziamo Sardex: il loro investimento ci riempie di orgoglio e ci stimola al miglioramento continuo. Avere Sardex al nostro fianco rappresenta un’importante opportunità di crescita e la conferma che i valori di fiducia e solidarietà, presenti sempre nel nostro agire quotidiano, continueranno a far parte essenziale di Venetex”. In tre anni, il successo della moneta complementare in Veneto è stato notevole: 750 le imprese aderenti che hanno scambiato tra loro beni e servizi per un valore di 8 milioni di euro equivalenti (1 credito venetex= 1 euro) fino ad agosto 2019, con la previsione di chiudere l’anno a 10 milioni.

“Venetex – evidenzia il presidente di VenetWork, Alberto Baban – è una nostra startup, fondata da VeNetWork e in soli tre anni è diventata grande con transazioni che, entro la fine dell’anno, saranno pari pari a 10 milioni di crediti. La cessione a Sardex consentirà agli aderenti di Venetex di entrare in un circuito nazionale con la possibilità di aumentare lo scambio dei propri prodotti e servizi e incrementare i fatturati. Siamo felici di accompagnare le aziende fino al momento in cui diventano mature e possono porsi obiettivi sempre più importanti. Per questo facciamo i migliori auguri a Circuito Venetex e alla sua nuova “casa”, Sardex”. Con l’acquisizione di Venetex Holding, Sardex conferma il proprio radicamento nel territorio dove gestisce direttamente i circuiti di: Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria.