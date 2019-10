Maltempo, temporali e venti forti: crollo termico di 10 gradi

Venti forti, temporali e temperature giù anche di 10 gradi. E’ lo scenario disegnato dagli esperti

del sito www.ilmeteo.it, che segnalano come un nucleo di aria fredda stia attraversando l’Italia, sferzata da venti di bora. “Dopo aver colpito duramente il Veneto – spiegano – i temporali accompagnati da locali grandinate ora si stanno portando verso la Romagna e le Marche: raffiche di vento fino a 80 km/h, temporali e grandinate nelle prossime ore colpiranno Marche, Abruzzo e infine il Molise. Altri temporali o piogge saranno possibili anche sul Lazio, fino a Roma, e su gran parte del sud peninsulare”. In rapido calo le temperature, con massime fino a 10 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi.

In serata la bora raggiungerà anche la Puglia e la Calabria con venti forti e precipitazioni che interesseranno anche la Sicilia settentrionale e la bassa Campania: nel frattempo il tempo sarà già migliorato al centro-nord anche se le temperature scenderanno ulteriormente su gran parte delle città come ad esempio Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma.