Gruppo Cassa Centrale presenta, a Bari, il nuovo fondo di investimento etico

Dopo Trento, sarà presentato anche a Bari il 15 ottobre il nuovo fondo di investimento “etico” del Gruppo Cassa Centrale a cui la Banca di credito cooperativo (Bcc) di San Marzano di San Giuseppe (Ta) ha aderito. Con il collocamento del nuovo fondo etico, si spiega, il Gruppo Cassa Centrale contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile concordati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’Agenda 2030, il grande piano d’azione firmato dai governi dei 193 Paesi membri che mira a risolvere un’ampia gamma di problemi riguardanti lo sviluppo economico e sociale del mondo nei prossimi 10 anni. Con ‘NEF Ethical Global Trends SDG’, un fondo azionario globale che va ad arricchire la gamma etica di NEF costituita da un fondo obbligazionario e due bilanciati con profili di rischio differenziati, Cassa Centrale – il nuovo raggruppamento di una serie di Bcc italiane – dichiara che salgono a quattro i prodotti della linea “Ethical” che raccoglie ad oggi 600 mln (su un ammontare complessivo del fondo di 3,6 mld). Dopo la prima tappa del Roadshow di presentazione del nuovo fondo azionario globale a Trento, si toccheranno entro metà ottobre tutte le sedi territoriali del Gruppo Cassa Centrale. Bari sarà la tappa per la Puglia. L’offerta di finanza etica – attualmente composta da un fondo obbligazionario (NEF Ethical Total Return Bond) e da due bilanciati (Ethical Balanced Conservative e Ethical Balanced Dynamic) – si arricchisce con uno strumento finanziario innovativo: NEF Ethical Global Trends SDG. “Non è casuale la scelta del claim associato al fondo – afferma Enrico Salvetta (nella foto), vice direttore generale vicario di Cassa Centrale Banca e direttore dell’Area Finanza –. Investire nel futuro che vorremmo”. “Il futuro del pianeta e la sostenibilità del nostro agire – dichiara Salvetta – sono temi strettamente connessi e rappresentano le sfide più importanti che tutti dobbiamo porci l’obiettivo di superare negli anni a venire. Le Banche di Credito Cooperativo – conclude – hanno l’etica nel dna da sempre e il fatto di trasporre questo modo di essere sia facendo crescere in modo sostenibile l’economia dei nostri territori, sia ponendo l’eticità come principio alla base del nostro modo di investire, è solo una conseguenza della nostra natura”. E domani alle 17, intanto, la Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, che aderisce a Cassa Centrale, presenterà la “Nuova Identità Visiva” della stessa Bcc nella sala auditorium della filiale di Grottaglie (Taranto). “Sarà illustrata – si spiega – la nuova immagine coordinata Bcc San Marzano in linea con il Gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano a cui la banca ha aderito”. Per il presidente Francesco Cavallo e per il direttore generale di Bcc San Marzano, Emanuele di Palma, “si tratta di un passaggio epocale importante che vorremmo condividere con la nostra comunità di riferimento, per continuare a valorizzare i principi fondanti del credito cooperativo e il forte legame con il territorio in cui operiamo”.