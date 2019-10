Terroni caput mundi / Carmelita, una carriera davvero al bacio

Barbara d’Urso continua a stupire tutti per l’energia e la sua splendida forma

MARINA RICORDA PIETRO TARICONE CHE AL GF ERA INNAMORATO DI LEI

(di Cesare Lanza per Il Quotidiano del Sud) Marina La Rosa (21 gennaio 1977), la “gatta morta”, come suol dirsi è in gran spolvero. Ne ho scritto ieri, ma ci sono altre esternazioni interessanti, a consentirle di tornare in prima fila con un certo clamore. Ha ricordato il compagno del ‘Grande Fratello’ Pietro Taricone, scomparso tragicamente nel 2010. «Era un personaggio meraviglioso. Lo era veramente e la conferma è che quando se ne andò piansero tutti, anche persone che mai lo avevano conosciuto. Era una persona semplice, riusciva a parlare con chiunque. Era anche colto, fissato con la filosofia. Una persona fantastica. È andata così, purtroppo. Il nostro flirt nella casa? Tutte le donne d’Italia in quel momento vedevano Cristina Plevani, che poi vinse l’edizione, che era completamente innamorata di Pietro. E pensavano a me come elemento disturbante. Ma io ero corteggiata da Pietro, non accettavo nessuna avance, proprio perché c’era una donna innamorata di lui e quindi sarebbe stato un comportamento scorretto nei confronti di un’altra donna».

CARMELITA, VERO NOME DI BARBARA A 62 ANNI È COME UNA RAGAZZINA

La conosciamo come Barbara D’Urso (Napoli, 7 maggio 1957), ma il suo vero nome non è Barbara, è Maria Carmela. E la famosa conduttrice televisiva è solita firmarsi “Carmelita”. Barbara ha compiuto 62 anni, con un fisico che desta ammirazione. Carmelita, tra i vari progetti, è attualmente impegnata nella conduzione di “Domenica Live”, un programma televisivo d’intrattenimento in onda tutte le domeniche su Canale 5. L’incarico risale al 2012 e sono ormai 7 anni che raggiunge share e percentuali d’ascolto molto alti.

CON BACI E MESSAGGI PROVOCANTI BARBARA VELLICA E FIDELIZZA I FAN

Dietro il successo c’è una notevole professionalità: la D’Urso prende molto a cuore il suo lavoro e tiene ad avere un contatto diretto con chi la segue, aggiorna i suoi profili social con foto e news. Spesso si rivolge ai fedelissimi chiedendo di essere puntuali all’appuntamento settimanale di ‘Domenica Live’. Manda un bacio ai suoi telespettatori e scrive: «Buongiorno e buon sabato a voi!!! In attesa di vedervi tutti domani per una puntata pazzesca di #DomenicaLive, vi mando un #carmelitasmack gigante!!! #solopervoi #colcuore». Nonostante in sole 3 ore il post abbia raggiunto i 10 mila like e nonostante siamo in molti a mandarle un cuoricino e un saluto affettuoso, non mancano ovviamente le critiche da parte di alcuni dei suoi follower, che la accusano di essere un po’ troppo “provocante” nella foto. A Barbara non sembra importare, ma in molti pensano che non abbia più l’età per certe cose e scrivono: «Dovresti fare la nonna come le leggi della natura dicono», oppure «ti metti in mostra solo per prendere più commenti».

GIOVANNI CONVERSANO È FURENTE E SPARA SULLA EX SERENA ENARDU

A ‘Temptation Island Vip 2’, Giovanni Conversano (Campi Salentina, 7 maggio 1979) spara ancora su Serena Enardu (Quartu Sant’Elena, 19 luglio 1976): «In passato mi hai fatto passare per un demonio assetato di popolarità. Per colpa tua, mia madre non mi ha parlato per settimane!» Sono passati 10 anni da quando Serena e Giovanni facevano sognare il pubblico di Uomini e Donne con la loro scelta da favola, ma oggi di quell’amore da copertina è rimasto solo un forte risentimento che l’ex corteggiatore non ha esitato a tirare fuori dopo la prima puntata di Temptation Island Vip 2, reality show a cui l’ex fidanzata sta partecipando insieme al compagno Pago. Giovanni ha proseguito la sua invettiva contro Serena sul settimanale DiPiù, dove ha tuonato: «Serena, nel periodo del nostro legame mi facesti passare per un demonio assetato di popolarità. Uno cui non fregava nulla di te. Tu preferivi recitare la parte della fidanzata triste. Una che, mentre ero sempre in giro a fare chissà che cosa, se ne stava a Cagliari ad aspettarmi. Invece, come si è visto in questi giorni su Canale 5, non è dato sapere che cosa facevi, in mia assenza». La Enardu per lui dovrebbe farsi un esame di coscienza: «Io so che nella vita tutto torna. Serena, sei una donna capace di far soffrire. Una donna che ha paura del tempo che passa.Una donna che sognava lo spettacolo, ma che si è ritrovata ai margini di quel mondo. Fatti un esame di coscienza».