Progressio investe in Interni, in 2018 ricavi per 41 milioni

Il private equity Progressio Investimenti a comprato la maggioranza di Interni, la società della famiglia Cazzaniga attiva nella nella progettazione e fornitura di prodotti, servizi e soluzioni di arredo in ambito residenziale per una clientela di alto profilo. Il gruppo, di cui Stefano Cazzaniga resterà ad, ha 9 negozi multi e mono brand e nel 2018 ha realizzato ricavi per oltre 41 milioni di euro, di cui il 75% con una clientela internazionale. Si tratta di un’operazione che ha lo scopo “i supportare la società in un percorso di crescita che, in linea con il passato, si focalizzerà sul consolidamento del proprio posizionamento competitivo sui mercati internazionali, dove Interni può contare su solide partnership con i più prestigiosi brand del settore. Il piano di sviluppo potrà inoltre prevedere opportunità di crescita per vie esterne, attraverso acquisizioni mirate al rafforzamento dell’offerta e alla penetrazione dei mercati di riferimento”, spiega una nota. Interni è il sesto investimento perfezionato dal fondo Progressio Investimenti III che con questa operazione ha già investito il 50% del commitment complessivo, dopo aver chiuso lo scorso luglio la raccolta a 250 milioni, superando il target previsto di 225 milioni e raggiungendo l’hard cap.