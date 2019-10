Editoria, è online il nuovo numero di Raspelli Magazine

Da ieri è online il quarto numero della nuova pubblicazione gratuita RASPELLI MAGAZINE: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia” ,da cui la testata prende nome. Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici, trovano spazio nelle pagine del “Raspelli Magazine”.Il tutto è nato tra il milanese Edoardo Raspelli e la ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo).

EDITORIALE SULLA “SAGRA DELLA PATATA”(A MONTECRESTESE,VERBANIA) E 3 RISTORANTI: A PRIOCCA (CUNEO), OLGIATE OLONA (VARESE), TRAVO (PIACENZA)

In questo quarto numero, l’editoriale di Edoardo Raspelli è dedicato alla meravigliosa manifestazione della Sagra della Patata (a Montecrestese,nel Verbano Cusio Ossola). Poi c’è il racconto della prova diretta fatta da Raspelli in tre ristoranti , con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati da “inatteso cliente qualunque pagante”: il Centro (di Priocca, Cuneo), Ma.Ri.na (di Olgiate Olona,Varese), il Relais La Colombara (di Travo, Piacenza).

GLI ALBERGHI: A SANDIGLIANO(BIELLA), CAMOGLI(GE NOVA), SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

Grandi fotografie anche per gli alberghi testati e raccontati.In questo quarto numero: il Santo Stefano SPA Relais (a Sandigliano,Biella),il Cenobio dei Dogi(Camogli,Genova), il Grand Hôtel Salsomaggiore (a Salsomaggiore Terme, Parma).

GLI EVENTI: I 50 ANNI SULLA CARTA STAMPATA-SAGRA DELLA PATATA( A MONTECRESTESE,VB),LA PIÙ BELLA MISS NEL MONDO (A SALSOMAGGIORE TERME,PR), IL CONSORZIO PIACENZA ALIMENTARE,LA FIERA DI VARESE ALLA SCHIRANNA, “A TAVOLA NEL FELTRINO,IL FAGIOLO”A LAMON (BELLUNO)

.

Poi si annunciano o si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane:

– i 50 anni dai primi articoli sulla carta stampata (dalla Libertà,di Piacenza, al Corriere della Sera), alla critica gastronomica sul Corriere d’Informazione, a quella alberghiera su La Stampa…

-La Sagra della Patata (a Montecrestese, VCO) con le foto di Carlo Pessina che documentano tutti gli emozionanti spazi e momenti.

-Il concorso di Cesare Morgantini, La Più Bella Miss nel Mondo, con la finale di Salsomaggiore Terme e la designazione della prima ragazza al mondo,Francesca Buonaccorso, che ha vinto la fascia di Miss Senza Trucco.

-La manifestazione nel cuore della città emiliana condotta con la giornalista Sara Colonna: il Consorzio Piacenza Alimentare.

-Gli incontri di Morena Zapparoli Funari alla fiera di Varese, alla Schiranna.

-“A tavola nel Feltrino,il fagiolo”, la due giorni condotta con Paola Bonacina a Lamon (Belluno)

LE RUBRICHE: “RASPELLI IN COPERTINA” e “A TAVOLA CON RASPELLI”

In questo quarto numero di RASPELLI MAGAZINE c’è come in precedenza la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del cronista della gastronomia (Il Giorno, Libertà, Adesso); quella “A Tavola con Raspelli” : in questo quarto numero, Elena Moràn.

RASPELLI MAGAZINE, anche in questo quarto numero, ha un occhio particolare alla leggerezza, con le ricette vegetariane e vegane di Maura Anastasia.