Allianz avvia riqualificazione ex sede Milano: sarà pronta nel 2022

Allianz Real Estate ha avviato la riqualificazione della storica sede della Ras, poi Allianz, a Milano, in corso Italia 23. Il complesso architettonico progettato da Gio Ponti, Piero Portaluppi e Antonio Fornaroli nel 1958, era stato svuotato dal recente spostamento del quartier generale del gruppo in uno dei tre grattacieli a Citylife. Ora sarà sottoposto a un robusto intervento, affidato allo studio Som di Chicago, specializzato nell’architettura per uffici, al termine del quale si presenterà come un immobile che permetterà svariati utilizzi a uno o più possibili affittuari anche con tipologie lavorative diverse. La conclusione dei lavori è prevista per il 2022. La superficie complessiva è di 45.000 mq, per un investimento finale “importante, non abbiamo ancora i conti definitivi”, secondo Donato Saponara (nella foto), responsabile per l’Italia di Allianz Real Estate, che ha preso parte oggi alla conferenza stampa di presentazione. “Abbiamo dialoghi aperti con molti operatori – ha aggiunto – c’e’ parecchio interesse, è possibile sia la soluzione multi-tenant che quella di un unico affittuario”. Nell’edificio, ha spiegato, in corrispondenza del quale sarà aperta una stazione della nuova linea 4 della metropolitana, ci saranno aree che dialogheranno anche con l’esterno, in particolare per quanto riguarda la ristorazione. Allianz Re ha in corso altri progetti in Italia, tra cui la ristrutturazione di un edificio sede di uffici nel centro di Roma, e quella di un immobile a Trieste che diventerà invece un hotel, e come ha detto Alexander Gebauer, a.d. Allianz Re per l’Europa Occidentale “continuiamo a cercare opportunità di investimento a Milano e in Italia, negli uffici e nella logistica”.