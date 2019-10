Quota 100, Inps informa: sono 184.890 le domande presentate

Sono 184.890 le domande presentate per l’accesso a quota 100 per la pensione anticipata. Lo riferisce l’Inps fornendo i dati dell’ultimo aggiornamento al 30 settembre. Di queste, 68.455 sono state presentate da lavoratori dipendenti e 57.604 sono arrivate dai lavoratori della gestione pubblica. Le donne che hanno presentato richiesta sono 48.033 e gli uomini 136.857. Inoltre 71.831 domande sono arrivate da persone che hanno meno di 63 anni di età e 78.896 da persone che hanno età compresa fra i 63 e i 65 anni; 34.163 sono gli over65 che hanno fatto richiesta. Sul fronte della distribuzione geografica, in testa alle città metropolitane c’è Roma con 14.778 domande, seguita da Milano con 8.646 e Napoli con 7.867 domande. Poi Torino con 6.889, Palermo 4.453, Bari 4.347, Catania 4.008, Bologna 3.417, Salerno 3.657, Firenze 3.323.