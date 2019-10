Maire Tecnimont, memorandum con Eurochem per impianto in Russia

Maire Tecnimont ha firmato con EuroChem, gruppo leader mondiale nel settore dei fertilizzanti, un memorandum d’intenti in base a cui Tecnimont e Tecnimont Russia LLC, entrambe controllate di Maire Tecnimont, sono state selezionate per sviluppare i servizi di “Early Works”, con conseguente estensione – nell’eventualità che i piani di investimento di EuroChem proseguano come pianificato – alle attivita’ di Engineering Procurement and Construction, relative a un nuovo impianto di produzione di urea e ammoniaca situato a Kingisepp, nella Russia nordoccidentale.

La proposta da parte del Gruppo Maire Tecnimont, informa una nota, comporta un valore fino a circa 1 miliardo di euro per il nuovo impianto combinato di urea e ammoniaca, con una capacità pari a circa 3.000 tonnellate di ammoniaca e 4.000 tonnellate di urea al giorno, una volta pienamente a regime. Secondo l’accordo di “Early Works”, il Gruppo Maire Tecnimont porterà avanti le attività preliminari di ingegneria e di survey dell’area presso il sito industriale adiacente all’attuale impianto di produzione di EuroChem a Kingisepp.

“Siamo lieti di fare un passo avanti verso la costruzione di questo impianto d’importanza mondiale con Maire Tecnimont, gruppo con cui abbiamo lavorato a stretto contatto per molti anni”, ha dichiarato Petter Østbø, Amministratore Delegato del Gruppo EuroChem. “L’espansione degli impianti di produzione è un obiettivo strategico per noi e rafforza la nostra crescita nell’industria dei fertilizzanti”.

“Siamo entusiasti di continuare a supportare un cliente prestigioso come EuroChem nel suo piano di espansione di lungo periodo”, ha commentato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont. “Con questo importante progetto rafforziamo la nostra posizione nel business dei fertilizzanti, confermando ulteriormente la nostra consolidata presenza industriale in Russia”.