Enel Green Power, in 2000 hanno visitato l’impianto Soverzene in Veneto

Tutto esaurito per la giornata di “Centrali Aperte” dell’impianto Enel Green Power di Soverzene (Belluno). Sono stati circa 2.000 i visitatori giunti da tutta la regione, ma anche dal Friuli Venezia Giulia, per visitare la centrale che è tornata a spalancare le sue porte a oltre 10 anni dall’ultima apertura. Un successo oltre ogni previsione per la riapertura dello storico impianto. Per tutta la giornata i tecnici di Enel Green Power hanno accompagnato i tanti visitatori, tra cui molti bambini, spiegando loro come funziona una fabbrica di energia pulita, quali tecnologie applica, come si integra nel territorio circostante, ed offrendo l’eccezionale opportunità di ammirare un impianto oggetto di importanti lavori di rinnovamento tecnologico. La centrale di Soverzene con i suoi 210 Megawatt di potenza installata è la più importante centrale idroelettrica del Veneto. Produce energia a ‘zero emissioni’, sufficiente al fabbisogno annuo di oltre 200.000 famiglie, valorizzando l’energia del sistema fluviale dell’Alto Piave, del Boite e del Maè in Cadore. Le acque che alimentano la centrale vengono integralmente restituite nell’alveo del Piave subito a valle della centrale.